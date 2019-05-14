心理創傷跨代「相傳」　照顧者受創子女同受影響

心理創傷原來會跨代「相傳」，一項調查發現，66%受訪兒童照顧者曾經歷一件或以上創傷事件，例如親友患病或離世，但89%未曾接受輔導服務；受訪者的創傷經歷愈多，其負面的健康問題亦愈多，包括焦慮、失眠等，其子女亦有愈多的心理及成長困難，反映創傷的負面影響會轉移至下一代，建議有需要的家長及早處理自己創傷問題，尋求專業協助。



香港小童群益會於去年4月至今年3月期間，邀請香港中文大學訪問530名年齡介乎3至12歲兒童及其照顧者，研究創傷跨代轉移在香港的情況。調查發現，分別有47%及66%受訪兒童及其照顧者曾經歷一件或以上創傷事件，當中主要與教育、親近的人患病或因病過世、發生交通意外等事件有關。



中大社會工作學系高級講師梁淑雯指出，兒童的創傷經歷，會為他們帶來情緒、專注力、行為和社交上的負面影響，而照顧者經歷愈多創傷，其孩子亦有愈多的心理及成長困難，反映創傷的負面影響會轉移至下一代。



賽馬會兒童心理創傷治療服務音樂治療師姚景之表示，由2017年至今已處理155宗有需要個案，當中多達80%的兒童照顧者以往均有類似創傷，如家長「由細畀人打到大」，長大後亦會用類似方法教育孩子，導致創傷跨代轉移，建議市民如有需要，應盡早接受輔導。