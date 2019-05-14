聲稱被同袍整蠱感投訴無門　水警危坐坪洲警崗天台

坪洲警崗有警員危坐。今日(14日)下午4時許，一名姓郭警員，聲稱不滿遭同僚整蠱，向上司投訢無門，有冤無路訴下，走到警崗2樓天台危坐。同袍發現通知上峰，郭的上司正在現場勸解。



郭受訪時稱，他原為陸警，去年調任水警，駐坪洲警崗，去年在紅磡落海救人，獲海事處處長嘉許海上英勇救人獎狀。不過，他駐守坪洲警崗後感覺被人針對整蠱，其儲物櫃無故被人搬動，跑步襪被人塞了「黐頭芒」。



郭續稱，他曾在同袍手機通訊群組內質問何人所為，可惜無人認，有人則叫他息事寧人。他聲稱曾向上級投訴，但卻被指在群組所書寫的文字不當，最後給他一個警告。



郭有感一而再，再而三被人整蠱，而上司又未能處理，令他有感申訴無門，「想搵人講吓都冇機會」，所以走到警崗天台危坐。





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