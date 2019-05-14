代謝病快速測試一兩天有結果　減初生嬰死亡風險

初生嬰兒代謝病若能及早篩查，可保障嬰兒健康。香港兒童醫院自啟用以來，透過應用代謝點血測試(DBSM)技術，為懷疑患有代謝病的初生嬰兒進行快速測試，只需1至2天便有結果，及早提供適切治療，減低死亡風險。



該院兒科顧問醫生許鍾妮表示，代謝病屬罕見病，初生嬰兒代謝病篩查計劃進行18個月，共篩查超過1.5萬名嬰兒，發現9人確診代謝病。該病一般病徵不明顯，若嬰兒出現嘔吐、呼吸困難，醫生會從中檢查是否受感染，若不是感染病毒，便會考慮是否患代謝病。



她指，曾有初生嬰兒出現嘔吐、呼吸困難，情況一直未有改善，及後發現阿摩利亞指數超標，醫護人員為嬰兒進行代謝點血測試，經過一天時間便發現是有機酸中毒，隨即處方特定藥物，控制阿摩利亞指數回復正常水平。然而，傳統測試需要1至2星期才能發現問題，若阿摩利亞指數不斷上升，會引起嬰兒腦腫，隨時死亡。



該院病理學顧問醫生麥苗稱，傳統需要三種儀器測試嬰兒的有機酸、氨基酸、脂肪酸等。然而，代謝點血測試能統一測試代謝物，只需用數滴鮮血樣本，然後弄乾，從中抽取約3毫米血樣本，提取當中的代謝物，放在串聯質譜儀測試，短時間便能獲得數據。



麥指，代謝點血測試在香港部分公立醫院有使用，但輪候時間長，患者未必得到及時診治，兒童醫院團隊希望提供此服務加快篩查效率，讓兒科醫生及早知道初生嬰兒情況，盡快作出針對性治療。

