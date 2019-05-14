3男證染大鼠戊型肝炎　其中1人已離世

繼去年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎後，香港今年再發現3宗新個案，涉及3名男子，其中一人因長期病患已於月初離世。有關個案屬2019年首3宗經老鼠傳人的戊型肝炎個案，衞生防護中心正進行調查。



首兩宗個案分別涉及一名81歲男子及一名67歲男子，兩人均有長期病患，曾出現肝功能異常，情況一直穩定，毋須入院。第三宗個案涉及一名有長期病患的74歲男子，他亦曾出現肝功能異常，於上月28日因長期病患入住屯門醫院接受治療，並於本月4日離世。3人的血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。



3名病人分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨，他們記不起曾否接觸過鼠隻或其排泄物，住所亦沒發現鼠隻，家居接觸者都沒有病徵。其中67歲的男病人曾於潛伏期內到過台灣及南韓，另外兩人則未有外遊。



衞生防護中心指，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，已將個案通報食環署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。



食環署表示，會聯同房屋署職員、物業管理公司及有關人士視察區内公共屋邨、私人屋苑及三無大廈的鼠患情況，並就防治鼠患提供專業意見及技術指導，以加强防治鼠患的成效。此外，南區、九龍城區及屯門區各相關組別人員會展開聯合行動，加強清洗公眾地方及該處的防治鼠患工作，以及檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。食環署人員亦會與區議員保持緊密聯繫，並一同巡視區內受關注的地點，進行防治鼠患措施和公眾推廣活動。