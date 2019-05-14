鬧市後巷遺5張警察委任證　懷疑係道具

《東網》讀者昨日（13日）行經深水埗長沙灣道7至9號後巷，發現5張懷疑警察委任證，從其拍攝的照片可見，5張證件與正式的警察委任證大致相同，證的上方正中央印有警察徽號，兩邊分別印有中英字「香港警察 HONG KONG POLICE」及「委任證 WARRANT CARD」，證上印有姓名、職級、照片及編號等，幾可以假亂真。若細心觀察，會發現5張委任證的UI號碼(警員編號)均屬同編號，其中2張均屬於「高級督察明明」，另外3張則屬於一般「警員」，3張卡的照片為不同男子，惟他們均是姓「臨」。



警方表示，於昨日上午接獲一名保安員報案，指在上址發現5張懷疑警察委任證，警員接報到場，檢走5張懷疑道具證件。警方已向相關攝製公司了解，案件列「求警調查」，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。



商務及經濟發展局曾在立法會會議上指出，現時若要使用道具鈔票或改裝槍械作拍攝用途，要依從既定的申請程序及指引，有關當局再就個別製作發出批准許可，而道具鈔票要按要求儲存及銷毀。至於其他道具，包括仿造政府部門人員的委任證，電影服務統籌科會協助電影業界人士，取得相關部門的同意，以確保不會侵犯版權。