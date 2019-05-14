政Whats噏：譚文豪唔熟書　畀劉國勳盧偉國寸爆

立法會議員問問題，如果唔熟書，真係好容易出事。立法會工務小組委員會今日(14日)通過將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造嘅工程，議員冇乜反對，但討論時，泛民譚文豪就似乎唔夠熟書，搞到建制嘅劉國勳同小組委員會主席盧偉國都忍唔住喺自己個位度反駁，真係出晒事呀！



譚問起香港依家有幾多個海水化淡廠，發展局副秘書長麥成章就話，今次係起第一個，之後譚又問以前係咪曾經有過一個，盧偉國忍唔住話「好耐好耐啦」，麥都話喺90年代時，覺得不合成本效益而拆咗。譚稍後又再問，呢個海水化淡廠令香港多咗水後，取捨係點，會唔會倒東江水落海。劉國勳同盧偉國都忍唔住喺位搶先反駁，唔會倒東江水落海。麥其後就指，當然唔會倒，攞東江水係根據水塘存量而定。



其他泛民都有問啲好出位嘅問題，好似黃碧雲聽到水務署署長黃仲良講起化淡過程會令到部分水變鹹，就問係咪「醃死」附近啲生物，仲笑指有冇死海咁鹹，劉都即刻喺個位大笑，黃仲良就答話會迅速稀釋。



至於毛孟靜就問及成本最貴係電費，改用太陽能係咪可以慳好多，黃仲良話，海水化淡用電量咁大，用太陽能板唔係好可行，「就算成間廠冚晒太陽能板可能都未足夠」。毛再問係咪可以幫補下，黃就話，有要求承建商做再生能源。