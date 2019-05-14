大鼠戊肝個案多區出現　專家憂病毒已蔓延

衞生防護中心今(14日)公布3宗大鼠戊型肝炎個案，3名病人本身有長期病患，其中1人死亡。香港大學微生物學系臨床助理教授薛達指，去年香港首發現的2宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，患者均居於黃大仙區，而且居住距離非常近。但今日公布的3宗個案分別居於3個不同地區，即九龍城、南區及屯門，他擔心大鼠戊型肝炎病毒已蔓延至社區其他地方。



薛達表示，目前人類感染大鼠戊型肝炎的途徑亦未百分百肯定，但已顯示病毒較威脅年長、有長期病患、免疫系統較弱的人，他提醒上述高危人士，要特別注意家居衞生環境清潔。



港大微生物學系講座教授袁國勇相信，人類感染大鼠戊型肝炎的個案已在社區愈來愈普及，需要更密切留意該病毒的傳播情況，包括更深入調查3人的感染途徑。袁又提到，不少患有慢性病的年長男士，其個人衞生意識、家居環境衞生注意度都傾向較低，有機會令他們更易受病毒感染。他強調，目前大鼠戊型肝炎由鼠傳人，人傳人的機會相比下較低。



九龍城區議員黎廣偉表示，該區的鼠患一直嚴重，他每月會接獲5至6宗居民反映鼠患的投訴個案。他亦留意到北帝街附近比較多食肆，間中也有街坊反映食肆後巷堆積廚餘，引來鼠患。該區亦有不時有樓宇清拆的地盤，會引來鼠患。他擔心該區有機會於日後出現更多人類感染大鼠戊型肝炎個案，會主動聯絡食環署跟進，包括要求加強當區的滅鼠工作。



屯門區區議員葉文斌表示，留意到近月區內鼠患相當嚴重，「我自己辦事處有見過，甚至有街坊反映(老鼠)會捐埋入屋」。他指出，食環署只會在公共地方採取滅鼠措施，但未有主動了解私人地方鼠患情況，管理公司需自費聘用清潔公司捉老鼠，但情況未有改善，「要邀請佢哋(食環署)，先會嚟(私人地方)畀意見，或者幫手裝捉老鼠嘅鐵籠」。