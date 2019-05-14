鄭若驊涉僭建其身不正　律政司檢控多次甩轆

律政司司長鄭若驊一上任就被揭發與丈夫潘樂陶於屯門海詩別墅兩幢獨立屋均有僭建，其中潘的獨立屋雖被法庭裁定違反《建築物條例》，但只罰款2萬港元，鄭的獨立屋涉僭建更是未有被檢控，鄭被質疑「自己放生自己」。而鄭帶領下的律政司亦多次「甩轆」，包括法例未有與時並進，不肯修改已過時的「不誠實取用電腦」罪，去年一宗「唔告貴利告債仔」的案件亦受法官批評。



鄭若驊去年1月上任就被揭發寓所僭建醜聞，惟最終只有其丈夫潘樂陶的獨立屋被法庭裁定違例。而對於鄭的獨立屋涉僭建，刑事檢控專員發表聲明，指沒有證據提出檢控。不過，鄭依然未能「甩身」，有政黨就鄭涉嫌隱瞞獨立屋僭建地庫以騙取銀行按揭一事，要求執法部門調查，鄭仍是「周身蟻」。



鄭其身不正，其帶領的律政司亦屢次甩轆。律政司以不誠實取用電腦罪，控告小學教師外洩入學試試題，終審法院裁定律政司敗訴，並指出有關罪行並不涵蓋犯案者使用自己電腦及智能手機作案的情況，終導致十多宗法庭案件須改控其他控罪，甚至撤控，造成執法真空。而去年有一宗涉假文件借貸的財務詐騙案，律政司「唔告貴利告債仔」，亦受法官斥責「檢控醜陋」。

