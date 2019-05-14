放生黎智英唔告梁振英　法治淪亡鄭若驊捱轟

壹傳媒黎智英被揭發多次向泛民主派秘密捐款逾4000萬港元，律政司司長鄭若驊上任不足一個月，就以無足夠證據檢控為由放生黎及涉案的泛民人士，而黎參與違法佔領行動(佔中)及涉嫌刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者的檢控工作亦無下文。至去年12月，律政司又宣布不就前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司5000萬港元案提出檢控，鄭隨即被炮轟「放生黎智英、唔告梁振英」，令香港法治淪亡。



黎智英於2014年被揭發曾於2012至2014年間，向民主派政團及人士秘密捐款超過4000萬港元，當中包括現任及前任立法會議員，惟有關議員均沒有依例向立法會秘書處申報，廉政公署亦介入調查，一度到黎的寓所搜證。鄭若驊於去年1月上任，惟鄭上任不足一個月就宣布就「黑金案」放生黎，惹來全城狠批。



另外，黎智英於2014年公然參與違法佔中，被指為佔中主要搞手及「金主」，但一直未被帶上法庭。黎又涉於2017年6月於維園六四祈禱會後，突然走向一名在現場正常採訪的東方男記者，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇，黎當時的惡行已被拍攝錄影，證據確鑿，受害男記者亦已報警，惟律政司拖延近兩年仍未檢控黎，令外界質疑黎有「司法保護傘」，律政司害怕黎背後的外國勢力。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/