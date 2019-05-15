Dr.東：突變肺癌專襲非吸煙女性　新藥延存活期

香港每年平均錄得近五千宗肺癌新症，當中約一成屬於「ALK基因突變肺癌」，這類肺癌專襲非吸煙女性，且成因未明，令人防不勝防。針對該肺癌的第二代標靶藥已於今年二月納入關愛基金，資助低收入患者治療，惟未能獲資助的患者每月藥物高達三萬六千港元，坊間有社福機構提供封頂式藥物資助計劃，助未獲政府資助的患者渡過難關。



臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅表示，肺癌成因包括吸煙、空氣污染、遺傳及基因突變等等，當中ALK基因突變肺癌以非煙民及女性居多，病徵與一般肺癌一樣，早期症狀不明顯，隨着腫瘤增大，會出現持續咳嗽、呼吸短促、痰中帶血、胸痛及食欲不振等。大部分病人確診時已屆晚期，主要以化療及標靶治療為主，第一代標靶藥雖較化療更能延長存活期，但臨床上大部分患者仍會復發，且出現腦轉移，癌細胞擴散至腦部。



第二代ALK肺癌標靶藥近年面世，外國有研究發現，比起化療及第一代標靶藥均無效的患者而言，服用第二代標靶藥的患者無惡化存活期平均多近四個月；僅用第一代標靶藥的患者，總生存期只有一點七個月，但若繼續使用第二代標靶藥，總生存期可延長至廿點四個月。



聖雅各福群會註冊藥劑師譚健威表示，該會的惠澤社區藥房為ALK肺癌患者提供第二代標靶藥資助，無法申請關愛基金的患者，首兩周期可約半價用藥，第三至八周期以六七折買藥，第九周期起藥費封頂，可免費取藥。在機場從事清潔工作的六十三歲余女士，四年前確診ALK肺癌末期，用第一代標靶藥後病情未改善，且有腦轉移，要開刀切除腫瘤。她無資格申請關愛基金，積蓄又不足應付高昂藥費，去年底成功申請上述的封頂式資助計劃，目前病情受控，能如常生活。



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