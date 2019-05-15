東方日報A1：周街非法油站成流動炸彈　消防眼盲

非法油站變招，租用貨車掩人耳目。非法油站愈見猖獗，近日有不法分子利用租車公司貨車，於大埔開設「流動加油站」，吸引貨車甚至學校小巴光顧，惟周遭並無消防設施。昂船洲一連5檔非法油站，貨車排隊入油，葵涌則有非法油站提供「外賣」入油服務。法律界人士指，租車公司有責任確保車輛用於合法工作，否則不但車輛會被充公，租車公司亦可能惹上官非。立法會議員直斥，消防處雖成立打擊非法油站的特遣隊，惟成效不彰，令該些「計時炸彈」遍地開花，危及市民性命。



「日日都見佢泊喺度，投訴咗好多次都係咁，部門冇認真跟進！」大埔山塘路一個天橋底下的錶位停車場，近日幾乎每日都有一架白色密斗貨車停泊，曾有人起疑並向政府部門舉報，卻未見行動。東網記者連日到場發現，該車早上9時起已在上址停泊，車身印有本地租車公司標誌及電話，並不時見各式車輛停泊在旁。



貨車車身上未有危險品牌照，車廂更暗藏玄機，內藏多桶柴油及設有油槍，每當有車輛靠近時，便會趟開車門，將油槍拉出並為汽車加油；惟周遭並無任何消防裝備。車輛入油後，並非即時以現金交易，而是在「職員」指示下記帳。記者觀察一個上午，光顧車輛種類繁多，有地盤重型工程車、輕型貨車，更加有空載的學校私家小巴等，司機均駕輕就熟，相信為「熟客」。



3小時內，該貨車已為約10架車加油。有知情人士指，非法柴油的價格較市價便宜一半，每公升約5港元，以每輛車轉注50至100公升計算，一個上午收入便可達5000港元。貨車在中午時駛離，至下午再返回同一位置繼續經營，估計一天收入可近萬元。



油價居高不下，非法油站未見收斂。在昂船洲昂運路近迴旋處，有至少5檔油站經營，主要利用密斗貨車擺放以鐵桶盛載的柴油，亦有人直接以油缸車為貨車加油，沿路都被油污染黑，而附近同樣沒有防火設施，萬一有火種勢引發火燒連環船。此外，去年被東網踢爆提供外賣加油服務的葵涌葵和街非法油站，至今仍在同一地點運作，有中年女士坐在油車附近入油，半小時內已有5輛車光顧。



根據法例，任何人為提供受管制物質（如電油或柴油等）以供轉注入汽車油缸，而在任何處所內管有或控制受管制物質，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款10萬港元及監禁半年。其後每次定罪，可處罰款20萬港元及監禁一年。任何人亦不得直接從儲槽車（油缸車）將燃料注入任何車輛，違者可處罰款5000港元。



涉事租車公司職員容先生回應，公司若發現有車輛被人從事非法用途，必定全力配合調查，該公司要求客人租車前要提供載貨證明，若發現有人從事非法活動，必採取行動追究。



執業大律師陸偉雄稱，利用租車公司的貨車經營非法油站，一旦被檢控，除貨車會被充公外，租車公司可能「上身」，「佢有責任確保出租嘅車輛從事合法工作，不知情亦唔可以作為抗辯理由。」陸又指，如租車公司在知情下仍租出，可能會被控協助教唆，而經營者若以為利用他人車輛犯案，即使被捕亦不會有財產損失，同樣大錯特錯，「佢利用無辜人士進行犯罪活動，個官會判重啲！」



立法會議員柯創盛炮轟，消防處成立打擊非法油站的特遣隊欠缺成效，「呢啲非法油站冇防火措施，萬一有火警情況就會一發不可收拾。」柯直指非法油站不只是影響商業市場，更對市民構成危險，促請該處加強打擊，檢討特遣隊的效能。此外，柯又指要加強宣傳，並嚴懲違規者。



消防處發言人指，處方根據《消防（消除火警危險）規例》等進行相關執法行動，自2015年成立「打擊非法燃油轉注特遣隊」後，截至今年4月底，共接獲785宗市民投訴及舉報，特遣隊突擊巡查黑點逾4500次，並就487宗違規個案提出檢控，期間檢獲逾140萬公升柴油。

