綠色先鋒：化竹為琴　親子合作製單弦琴

一年一度的年宵耗用大量竹材，但節日過後，用來搭建攤位的竹材便被遺棄，難逃送往堆填區的厄運。不過，有團體發揮想像力，透過不同工作坊及活動，讓市民認識竹子如何升級再造，帶出惜物減廢的訊息。



「每年年宵都會用好多竹，而呢啲竹用完就會被當成垃圾，等住送去堆填區，但其實竹係好耐用嘅一樣嘢，問題係人類有冇好好利用。」團體「綠想成真」創辦人Hill指，為免浪費大量竹材，該機構今年和環保署、環境運動委員會及食環署合作，將年宵耗用的竹材收集，並運往位於大埔的廠房統一清洗及挑選品質優良的竹材，再將之切裁成較短、容易攜帶的合適長度。



「我哋想將啲竹升級再造，然後又可以宣揚到環保訊息，搞親子工作坊就啱晒。」Hill指，環保意識要從小培養，最重要的是由家長從旁提供指引及灌輸知識，故團體舉辦一連串活動，包括「識竹．惜竹－竹子升級再造計劃」，由家長與小朋友共同以竹材製成單弦琴。



他表示，在消費主義的影響下，本港市民甚少自己動手製作自己想要的物品，更遑論收集廢棄物再加以升級再造，「舉個例，大部分市民如果想要一件飾物，第一時間會諗可以去邊到買，而唔係用咩方法可以自己親手整出嚟，如果可以改變到呢個想法，對環境保護真係可以出到好多力。」



他指單弦琴製作簡單，首先將竹材切割出一個缺口作為共鳴箱，原理和五線結他一樣，透過撥動弦線的振動，與箱內的空氣共振而使聲音加強，產生更大的聲音。弦線則用上魚絲，透過拉緊及放鬆調音，當手指在弦線上不同位置撥動，便可彈奏出不同音階，「除咗彈出嚟嘅聲好清澈、好好聽之外，我哋亦都好鼓勵小朋友發揮創意，喺樂器上面髹上唔同顏色，變成獨一無二嘅樂器。」



除了將竹材升級再造成單弦琴，綠想成真亦舉辦不同活動，包括不同工作坊、環保營和各種探訪活動，希望以「玩」的形式來重用竹子，讓市民知道這些竹子並非垃圾，只需有效處理，即可重新成為有用物料，從而為環境保護及資源可持續發展出一分力。

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