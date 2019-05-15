港女搭輕鐵唔讓位　反嫌嬰兒車硬攝︰太逼了

輕鐵的多用途空間供輪椅使用者、攜帶嬰兒車或行李的乘客優先使用。惟近日有港女站在多用途空間，反嫌嬰兒車過分擠迫，惹來不少網民批評。



有輕鐵乘客投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指有一日她站在車廂內的多用途空間，遇到有父母推着一部空的嬰兒車，往她的方向「直剷」。



她見旁邊尚有空間便沒有讓位，誰料該對父母向她「眼超超」。她嘆指︰「我個位逼到不得了」，又指另一邊有較為寬闊的位置︰「佢都無意欲去拉開少少（嬰兒車），最尾我頂唔順太逼，行走了」。



網民紛紛反斥她無腦︰「本來個位就係畀人擺車，你企咗人個位，有人要用又唔自動彈開，冇剷你算好客氣啦」、「醒目嘅，就唔企入去啦，自己攞架嚟丟」、「既然仲有其他位，你點解係要同BB車爭」。



有人則認為兩邊亦有不對︰「BB車冇載BB嘅，咁就唔該讓開少少，畀番啲位人企啦」、「有良心嘅都應該摺好BB車，再抱住個B上車」、「個阿媽眼超超望住人，即係態度都唔好」。

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