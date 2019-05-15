佔西案　吳文遠兩項煽惑他人參與非法集結罪罪成

社民連主席吳文遠等9名示威者，涉及2016年11月6日在中聯辦外發生的「佔領西環」事件，被控非法集結及煽惑他人擾亂公眾秩序等罪名，其中7名不認罪被告包括吳文遠、葉志衍、陳文威、盧德昌、周樹榮、周嘉發及鄭沛倫，案件今日(15日)在西九龍法院裁決。吳文遠(40歲)被裁定兩項煽惑他人參與非法集結罪罪成。



其餘被告的裁決結果如下：葉志衍（27歲）一項參與非法集結罪及一項阻差辦公罪成；陳文威(23歲)一項參與非法集結罪成，另一項參與非法集結罪罪名不成立；盧德昌(22歲)一項參與非法集結罪成；周樹榮（66歲）一項參與非法集結罪名不成立；周嘉發（25歲）一項阻差辦公罪罪成，但一項襲警罪名不成立；鄭沛倫（22歲）一項參與非法集結罪成。至於審訊前認罪的另外2名被告林淳軒和林朗彥，他們的案件稍後處理。



開庭前，吳文遠等被告在法院外拉橫額，又高呼包括反對逃犯條例修訂的口號。吳文遠指本案事發至今已經兩年半，期間香港法治漸漸崩潰，他稱無論判決結果如何，都會「欣然接受」，因他們是「憑良心去做」。