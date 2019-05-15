消委會：貴未必最好！$468德國貨等3款壓力襪或未能防靜脈曲張

長期站立工作的上班族如空姐、教師或售貨員是患靜脈曲張高危一族，不少人都會購買壓力襪預防靜脈曲張。消委會測試了市面10款預防性壓力襪，價錢由139港元至468港元不等，這些壓力襪的表現參差，當中3款證實或未能有效促進血液回流，包括當中售價最貴468港元的德國品牌「ofa bamberg」壓力襪。



消委會指出，壓力襪的原理是在足踝提供最高壓力，然後順著腿部逐漸向上遞減，讓下肢的靜脈血液從腳底往上回流至心臟，減低下肢靜脈承受的壓力。國際間未有針對壓力襪的統一標準，消委會根據英美標準進行測試，抽查坊間10款預防靜脈曲張的壓力襪，它們標示的最大壓力由18至25.5mmHg不等。



結果發現，大部分型號的平均壓力值與其聲稱相符，但「phiten」、「破無素足」、「旅行家」及「sk ANGEL」此4款品牌在足踝量得的壓力值與聲稱的差異較大，當中以品牌「sk ANGEL」差異最大，足踝位與聲稱的壓力相差49.9%，小腿及大腿的壓力亦比其聲稱少43%及60%。



消委會測試這些壓力襪預防靜脈曲張的效果，即是壓力必須「下緊上鬆」才可將下肢血液推向心臟，即足踝的壓力應該是最高。惟結果發現，「ofa bamberg」、「旅行家」及「sk ANGEL」的表現最差，小腿提供的壓力超出了足踝壓力應為85%的上限，代表或未能有效將靜脈血液向上推進。



至於在反覆洗濯後的物料或效能方面，「旅行家」及「sk ANGEL」的表現亦屬較差，疑布料縮水，當中「旅行家」的壓力襪於小腿及足踝的壓力比例高達108.6%，有機會形成「止血帶」效應，影響血液流動。「ofa bamberg」是縮水變形最嚴重的一款，襪筒長度經50次洗濯後縮減了15.2%。消委會指三款評分較高的是「SLIMWALK」148港元、「CAROLON」170港元及「Gloria」210港元，整體表現不俗。



消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指，部分經洗滌的壓力襪出現收縮情況，影響使用者穿着時令血液積聚在小腿，導致血液未有順利循環。過度收縮的壓力襪，既未能達致預防效果，更會增加患靜脈曲張機會，甚至令肌肉壞死，建議廠商應於壓力襪包裝外列明適當的清洗方式又或最多洗滌次數，以及產品適當使用年期等。



另外，消委會發現7款樣本未提供詳盡尺碼資料，5款標示成分與實際不符，已轉交海關跟進。