消委會：13款USB拖板安全測試肥佬　3款存漏電風險1款回收

市場有不少拖板產品都具備USB接口，方便用家同時為智能電話、平板電腦等用品充電。消費者委員會測試市面15款拖板，發現13款未能通過全部安全測試，當中3款的防觸電保護不足，有1款更要回收。消委會提醒，市民應選擇插座設獨立開關掣的型號或有總開關掣的型號。



測試的15款拖板價錢介乎128至299港元，分別設有3至6個13A英式方腳插座，當中9款的拖板插座設有獨立開關掣。消委會按英國標準BS1363-2及國際標準IEC60950-1為拖板作安全測試，最終只有2款通過。



其中「Ldnio」的拖板，插頭及拖板上沒有任何保險絲，額定電流只有10A，不足法例規定的13A，其電源線的絕緣外皮較單薄，安全活門設計亦不理想，電源線標示的銅線導體更容易過熱，不符香港《電氣產品安全規例》要求。機電工程署去年12月已刊登回收通知，呼籲消費者馬上停用「Ldnio」及同一牌子的另外2款拖板型號。



測試又包括拖板的防觸電保護，15款中有3款的表現欠佳，包括「aMagic」、「Marble」、「Ldnio」，3款的USB電路絕緣電氣強度不足，不能通過3000V高電壓測試，市民使用時容易觸電。連同以上3款，另有6款樣本的絕緣距離不足。有2款的電源線未有繞過輸出低壓部分或加上保護套，可與插座的導體直接接觸，一旦電線上基本絕緣損壞，市民接觸插座及充電線時可能帶電，增加觸電風險。



除了防觸電外，該會測試拖板物料的耐熱程度，「aMagic」及「Promate」未能通過全部測試，其裝置加熱着火30秒後，火燄不能自行熄滅。「aMagic」代理商回應指，涉事產品已於2017年停產，認為不符合標準的可能屬個別情況，該公司又已即時停售2款同類產品。「Marble」代理商表示，產品在生產前已經過機電署認可的檢測，證明合格，表明不同意該會的測試結果。



消委會總幹事黃鳳嫺指，不少市民會使用USB拖板，故拖板安全程度屬首要，「拖板唔安全，你叉其他都唔安全」，提醒市民避免將不同耗電量的電器同時插在拖板上，以免出現短路及過熱問題。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀則提醒，市民應避免將電子產品通宵充電，因過度充電會令產品升溫。