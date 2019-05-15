消委會：外傭不對辦　視像面試靠即時傳譯瞞溝通能力

港人對外傭需求殷切，但有關外傭介紹所的投訴時有發生。消委會今年1至4月收到70宗相關投訴，與去年相若，而去年全年則有193宗投訴。有市民欲聘請外傭，最後雖不成功但不獲退款、有外傭的工作表現與履歷不符，亦有外傭中介疑以即時翻譯協助女傭面試。消委會促請業界改善服務質素，加強與消費者溝通，並為外傭履歷作好把關。



市民譚先生早前經中介公司，聘請1名履歷聲稱有照顧嬰兒經驗、懂得烹飪及廣東話程度良好的印傭，在進行視像面試時，印傭亦能以廣東話簡單對答及略懂英文單字，他隨即以1萬多港元落實聘請。惟印傭到職後連洗衫、煮飯等簡單字眼都不明白，譚先生只能透過應用程式翻譯印尼語向她下達工作指令。譚質疑該名印傭履歷的可信程度，印傭其後亦透露面試期間，鏡頭背後有一個顯示器為她即時翻譯答案及廣東話拼音。譚向涉事公司追討時，公司辯稱絕不知情，堅持不退款，只同意提供7折優惠讓譚更換女傭。消委會建議譚可入稟小額錢債審裁處。



另外，市民李小姐去年7月聘請1名印傭，原定9月上班，但中介公司以印傭懷孕為理由未能上班，向李賠償一半合約費，約7000港元；李其後再透過同一公司聘請另1名印傭，公司又指印傭遺失了印尼身份證，補領需時1個月，又着李再度聘請另1名印傭，惟新聘印傭遲遲未有上班，李向公司查問時，該公司先後以文件欠培訓蓋印、需要等待領事館批核、印傭要驗身等理由拖延。



另有投訴個案指，中介公司雖標榜百分百退款，惟市民要求退款時，公司職員提出多個理由推搪，而合約列明所謂「百分百退款」其實設有不少要求及限制，惟簽約期間職員未有向市民講解。



消委會總幹事黃鳳嫺指，該會每年平均收到200宗有關外傭中介公司的投訴，形容是持續問題，批評勞工處監管不力，認為只提供守則等指南沒法確保所有中介公司跟隨，促請加強執法，包括盡快處理市民的舉報及到中介公司「放蛇」，以了解外傭中介公司服務問題。



勞工處回應指，去年及今年截至4月底，勞工處職業介紹所事務科分別接獲357宗及167宗涉及外傭職業介紹所的投訴，另巡查全港外傭職業介紹所分別1533次及633次，當中成功檢控6間及1間，以及分別撤銷或拒絕發出或續發10間及5間的牌照，原因包括持牌人或牌照申請人曾因濫收求職者佣金而被定罪、沒有遵從守則，以及並非經辦職業介紹所的適當人選等。



海關表示，去年至上月底檢控過一間提供外傭中介服務的商戶，涉䅁商戶、一名董事及一名職員，各被判罰款5000港元，商戶另須向事主賠償共9980港元。