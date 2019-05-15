消委會：16電動牙刷10款潔齒力不俗　刷頭宜每3個月更換

不少市民為全方位潔淨牙齒，會選購電動牙刷。消委會測試16款電動牙刷，發現有10種潔齒效能不俗，評分有4分半，能減少牙菌膜數量，5款獲3分半，只有一款「Philip Sonicare」Clearcare HX3212/24僅獲3分。



測試的16款電動牙刷，最便宜為「Oral-B」Vitality 100，只有一種刷牙模式，售價為289港元。最貴的樣本「Philips Sonicare」DiamondClean Smart HX9954/53，售價2198港元，備有透過藍牙連接應用程式顯示清潔過的刷牙位置，並具有指出忽略的位置提醒補刷功能。



替換刷頭方面，消委會指，根據電動牙刷生產商的建議，最好每3個月，或當刷毛向外歪斜變形時，或生病後(例如患上呼吸道感染後)，便應更換刷頭，以保持刷頭衞生及潔牙效率。



部分替換刷頭有標準尺碼和迷你尺碼，消費者可按自己的需要購買合適尺碼的刷頭。「Oral-B」的替換刷頭一般每包2個，每包售價由129至197港元，「Philips」的替換刷頭一般每包3個，每包售價由218至298港元。假設每年用4個刷頭，每人每年的刷頭費用約由258至397港元不等。