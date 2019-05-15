消委會：85%兩匹冷氣機誇大製冷量　1款能源效益未達標

消委會測試14款聲稱製冷量俗稱「兩匹」(5.0至5.3千瓦)的窗口式冷氣機，當中包括2款變頻式窗口機，另12款是傳統的定頻式淨冷型。測試結果發現，有12款樣本量得的製冷量較聲稱略低，幅度由0.9%至3.2%，佔全部樣本85%。各樣本製冷時的慳電程度分別頗大，雖全部樣本的能源效益標籤都標示為1級，但有1款實際上只達2級的水平。至於兩款測試的變頻式冷暖空調機的能源效率較高，亦較為寧靜。



冷氣機夠唔夠凍最受市民關注，消委會測試發現有4款機的實際製冷量較其聲稱的程度要低。包括 「開利Carrier」CHK18ENE、「菱機Ryobishi」RB-18CA、「Panasonic」CW-XV1815EA及「東芝Toshiba」RAC-H18ER，量得的製冷量比聲稱的低2.4%至3.2%，獲3點半的較低評分。



是次所有測試樣本的能源效益標籤均標示為1級，不過根據「強制性能源效益標籤計劃」評級標準，只有製冷季節性表現系數(CSPF)高於3.0才屬1級能源效益。消委會指，測試結果顯示，日立「Hitachi」RA-18MDF的CSPF值只有2.91，實際只達2級水平，雖差別在8%國際間可接受公差範圍內，但機電工程署已要求有關供應商改善產品的能效表現和品質控制。至於其餘定頻式機種則較遜色，介乎3.0至3.1，而變頻式樣本則達4.12及4.17，兩組機種的製冷數值可相差達39%。



至於電費亦是消費者關注一環，以每度電1.2港元計算，假設全年開冷氣180天，以每天12小時計算，各樣本每年所需電費由1311至1970港元不等，相差659港元。



此外，測試顯示4款樣本的風向葉上有水分冷凝，且間中有小量「倒汗水」滴下，未能完全通過測試；9款樣本於機殼上發現水分冷凝，情況輕微尚算符合標準。



消委會亦發現大部分樣本均提供3年或以上的全機保用期，但有3款的保用期只有2年。至於冷氣機內壓縮機的保用期，全部樣本均提供5年或以上的保用，當中有1款更提供永久保用。然而，保用期過後，每年續保的費用則由400至870港元。