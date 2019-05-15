食環外判清潔服務劣公廁衞生差　申訴署展主動調查

申訴專員公署今(15日)宣布展開兩項主動調查，審研食環署對外判街道潔淨服務的監管，以及政府對公廁的管理。



公署指，食環署透過招標機制委聘承辦商提供街道潔淨服務。社會上有意見指，街道潔淨服務過去多年都以「價低者得」方式招標，以致服務質素差劣，屢受批評。另有意見認為食環署對外判承辦商的服務表現監管不足，不少街道常有垃圾堆放，以及環境衞生黑點未有加強清潔。



此外，全港約有800間公廁由食環署管理，食環署外判承辦商為這些公廁提供日常潔淨服務及小型維修服務。其他較大型的維修保養，食環署一般會轉介建築署跟進，該署亦會因應每間公廁保養情況、使用率及位置是否位於旅遊景點，每年向建築署建議翻新一批公廁。然而，時有報道指部分公廁的衞生欠佳、設施陳舊及損壞項目待修需時，對市民造成不便，亦影響遊客對香港的印象。



公署指，展開該兩項主動調查，旨在審研當局在監管外判街道潔淨服務及管理公廁方面的機制及工作，並在需要時向政府提出改善建議。專員現正搜集上述課題的資料及意見，市民若有任何資料或意見，可於下月16日或之前以書面向公署提交。