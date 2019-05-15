食環巡友愛邨鼠患黑點　邨民憂染大鼠戊型肝炎

衞生防護中心昨(14日)公布香港今年新增3宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，其中居於屯門友愛邨的長期病患者於月初離世。有區議員今早(15日)10時聯同食物及環境衞生署職員到友愛邨及附近的安定邨視察鼠患情況，有清潔承辦商職員加強清潔邨內街道。消息指，食環署防治蟲鼠事務諮詢組昨日到邨內巡查，初步發現3個鼠患黑點，包括愛勇樓垃圾站、愛樂樓外的建築廢料堆及邨內熟食檔。



食環署及房屋署等部門今早再到現場視察情況，發現愛勇樓垃圾站衞生情況惡劣，裏面風扇懷疑數年未有清洗。食環巡查時發現街市對出有老鼠洞，清潔人員僅用報紙堵塞洞口。食環署指，已要求街市更換密封的渠蓋，又派衞生督察到熟食店視察其衞生情況等。



屯門區議員曾憲康指，區內鼠患嚴重，自附近共融遊樂場工程開展後，鼠患開始嚴重，平均每個月均接獲至少30宗居民投訴，認為當局滅鼠力度不足，要求當局加大滅鼠力度，並調查今次感染源頭。愛明樓互助委員會主席杜先生亦稱，該樓居民時常投訴有老鼠，更經常有老鼠成群結隊走入大堂，嚇怕居民，「樓下育智中心自己捉，1個月都捉到7、8隻」。



居民蔡女士表示，時常在街市食肆看到如手掌般大的老鼠，又稱自己家住2樓，家中又有小朋友，怕老鼠會入屋，會加強清潔。另一居民劉女士則稱經常見到2、3隻比手掌大的老鼠在邨內行過，自己雖住25樓，但入伙初時曾有老鼠由天台經水管爬入屋，擔心感染病菌。

