團體請願指綜援額過低　羅致光稱年內檢討特津安排

香港社會服務聯會及社會福利署今(15日)合辦「2019福利議題及優次會議」，多個社福團體到場向出席會議的勞工及福利局局長羅致光請願，包括要求政府盡快重啟5年福利規劃機制，檢討綜援金額水平，及降低「低收入在職家庭津貼」的工時門檻，以便「零散工」申請。



關注綜援低收入聯盟批評，綜援標準金仍停留在20年前的生活水平，令香港唯一安全網逐漸失效，認為整體綜援金額有提高的迫切需要，以保障基層生活質素。爭取低收入家庭保障聯席則指，近年基層工人的散工化情況愈來愈嚴重，但現時「低收入在職家庭津貼」的工時要求仍維持每月144小時，對「零散工」打工仔而言門檻過高，要求政府將計劃的工時改為72、108及144小時。



羅致光於會議致詞時表示，政府今年內會完成檢討關於綜援特別津貼安排，指現時香港福利服務面對土地及人手不足的兩個樽頸，政府會以短中長期策略解決福利服務處所不足的困境，包括計劃動用200億港元購入物業，設立130個社福設施，以及將福利服務寫入《香港規劃標準與準則》等。