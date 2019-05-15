60%人贊成中區設電子道路收費　倡老細車按時收費

政府現正就中區電子道路收費先導計劃展開諮詢，明日(16日)會到中西區區議會討論相關政策。香港公共管治學會上月15日至26日期間訪問1500多人，當中有24%屬中西區居民，34%為駕駛者。調查發現，無論駕駛者或非駕駛者，均有超過60%人贊成電子道路收費計劃，另有逾20%不贊成。



至於收費水平，最多人認為少於200港元屬可接受範圍，佔60.9%；有19.7%人認為應少於300港元，6.5%人則認為應少於400港元。



另外，分別有69.2%和81.3%受訪者認為，需要豁免公共交通工具及緊急車輛進入收費區時的收費，另有42%人認為的士也應獲豁免，75%認為不同時段應有不同收費。而針對有「老細車」長期在中環兜圈等候接老闆的現象，77%贊成按逗留在收費區內時間長短為標準進行收費，逗留時間愈長收費應愈高。



身兼中西區區議員的香港公共管治學會理事長陳財喜指出，雖然有受訪者普遍贊成電子道路收費計劃，但仍有20%人表示憂慮，如收費核心區有不少民居，居民擔心駕車出入也會被收費，而政府文件亦未有交代公共交通工具是否屬豁免範圍，若未能豁免，擔心會將費用轉嫁予市民，促請政府詳細回應，釋除公眾疑慮。