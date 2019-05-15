專家指天氣熱鼠患趨增　進食受污染食物可染大鼠戊肝

香港繼去年爆出全球首度發現的兩宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，昨日(14日)亦再錄得3宗個案，患者居所分布港九新界，令人憂慮有社區擴散迹象。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，不排除老鼠尿液或排泄物污染了食物或飲品器皿，市民一經接觸或進食，可導致間接感染。有家庭醫生認為市民若擔心，可盡量自己煮食，始終外出進食或外賣食物風險較高。



何栢良說，不同地區短時間內出現3宗個案，情況令人擔心，關注會否因天氣轉熱，鼠患趨嚴重。自去年底發現人類可感染大鼠戊型肝炎後，當局已加強有關化驗，加上今次個案的傳播途徑仍然未明，患者似乎並無直接接觸老鼠，相信可能是透過間接途徑受感染，包括進食受污染的食物。



何又表示，從已知個案可見，患者都有長期病患，而大鼠戊型肝炎可引致急性肝炎，如有嚴重慢性病的病人受到感染，亦可引致慢性肝炎。他提醒，尤其長者及長期病患者要特別小心，確保要徹底清洗及煮熟食物等。



家庭醫生林永和認為，夏天是傳染病高發季節，提醒市民回家後或進食前應要立即清潔雙手，最好用殺菌潔手液或酒精搓手液洗手。為預防食物受到污染，任何新鮮食物或熟食最好存放在雪櫃內。他又說，外賣食物在送出前或多或少已在餐廳擺放一段時間，容易因天氣熱變壞，且有機會在無人看管下被蟲鼠接觸，若餐廳將食物存放在後巷等鼠患出沒地方則更加高危。如果市民擔心，在家自行煮食始終較有保障。



衞生防護中心表示，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑，如飲用遭糞便污染的食水傳播。另外，食用來自受感染動物而未經煮熟的肉或肉類產品(戊型肝炎病毒曾於豬肝內檢測到)亦可感染戊型肝炎。其他罕見的傳播途徑包括透過輸入受感染的血液製品、器官移植及由孕婦傳給胎兒。