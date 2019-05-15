派4000蚊至今僅向11.2萬人發款　職津處30員工劈炮

向合資格人士派4000港元的「關愛共享計劃」審批費時，財經事務及庫務局局長劉怡翔書面回覆立法會議員提問時表示，截至5月10日，職津處已向約339萬宗申請發出確認，並就約11.2萬宗成功申請個案指示銀行發放款額及現金支票。對於有指審批工作繁重引發離職潮，當局指至今共約有30名員工離職，強調職津處並沒有要求員工每日完成指定的工作額。



當局表示，職津處共接獲約344萬份申請，截至5月10日，職津處為推行關愛共享計劃而聘用的員工約有700名，至今共有約30名員工離職，該處並不掌握員工離職的原因，該處會靈活調配人手審批申請及發放款額，務求妥善並盡快完成工作，亦會不時審視人手及員工的需求，有需要時會增聘人手。



至於在海外監獄服刑的香港永久性居民是否符合申請資格，局方指相關人士若非移居海外，在關愛共享計劃下會被視為符合通常居住在港的要求，如他們符合本計劃的其他資格，均可提出申請。



局方重申，政府對推行關愛共享計劃令市民有不滿的情況深表歉意，政府自計劃推出後已不斷推出改善措施，以便利市民遞交申請及領取款額。雖然關愛共享計劃是一次性的措施，但當局會從中汲取經驗，力求改善。

