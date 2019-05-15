轟港台浪費資源無王管　議員指播烏龜差過魚樂無窮

審計報告早前指香港電台製作成本高昂，收視率卻奇低。有立法會議員今早(15日)在立法會人事編制小組會議上，批評港台浪費資源、時事節目較偏頗，甚至斥港台「無王管」。



議員葛珮帆指，過往收到不少投訴，包括批評港台的時事節目和個人意見節目立場「側埋一邊」，內容以批評政府為主，未做到持平公正，且直播一些立法會也不直播的會議，暗指是早前民主派就修訂《逃犯條例》召開的「山寨式」會議。



議員盧偉國批評港台極度浪費資源，感到「恨鐵不成鋼」。他說以往曾大力支持港台開設數碼電視頻道，認為即使未能像其他免費電視台一樣製作劇集，但也可製作其他節目，或購買海外節目。盧稱：「講起就嬲，我竟然打開電視見到，我唔記得32台定31台，影住咩呢？係啲龜！」他更看過另有港台節目播放以很慢的速度焗好一個蛋糕等，而這些節目當中無任何解說，情況比《魚樂無窮》更令人失笑。



小組委員會主席葉劉淑儀聞言後，提醒盧要小心言論，指他批評港台節目或反遭批評打壓言論自由。葉劉稱：「我講一句都收投訴信，你講咁多你因住呀。」盧回應指，「我唔係講言論，我係講龜同蛋糕啫。」



廣播處長梁家榮回應指，港台電視32台開台時缺乏節目，而有關電視節目屬「慢電視」，外國亦有播放。他又稱，32台已不斷改進，包括增加體育節目。



會上亦討論在港台開設1個首長級乙級政務官職位，取代現有的編外職位，負責行政及發展的工作，包括跟進審計報告的建議、港台新大樓的發展。但議員郭家麒指出，相關工作只負責行政發展，質疑實際是「欽差大臣」。