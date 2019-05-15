政Whats噏：山寨會議山寨文件出錯　梁繼昌惹利益衝突嫌疑

泛民主派近日就移交逃犯修例嘅法案，多次強行佔領會議室召開「山寨式」會議，由「山寨會議」選出民主黨涂謹申做「主席」，更多次搵助理發出文件格式同其他立法會文件極度相似嘅「山寨式」文件，呢啲「山寨文件」終於出事，噚日涂謹申再搵助理就「山寨會議」嘅內容出咗份所謂嘅委員會報告，當中提及會計界議員梁繼昌申報嘅內容，就惹起利益衝突疑雲。梁繼昌回覆查詢時澄清有關資料錯誤，涂其後都話會更正有關文件。泛民搞埋搞埋咁多「山寨」嘢，最終又搞着自己友嘅梁繼昌中晒箭！



「山寨會議」同正式嘅法案委員會「鬧雙胞」，更引發激烈嘅衝突，有關法案委員會至今仍未選出主席。至於呢啲「山寨文件」，格式同其他立法會文件極度相似，仲要列有文件編號，建制派之前已差啲中伏，幾乎當咗係秘書處發出嘅文件處理添，完全係陷阱，日前建制派嘅何君堯更到警署報案，指控涂謹申涉使用虛假文件添！



建制冇中伏，但泛民梁繼昌就中伏嘞。涉事嘅「山寨文件」同樣由涂謹申議員辦事處發出予法案委員會成員，該份文件聲稱係《二○一九年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》委員會報告，內容提及梁繼昌申報為一間律師樓提供服務，其中一宗案件係華人置業前主席劉鑾雄嘅案件，同法案討論內容有關。由於劉鑾雄早前透過律師向高等法院就修訂逃犯條例尋求司法覆核申請許可，所以睇到「山寨文件」咁寫，真係令人懷疑梁繼昌會唔會涉及利益衝突？



梁繼昌澄清指有關資料錯誤，自己冇服務劉鑾雄，只係公司從前有為劉鑾雄有投資嘅公司提供過服務，自己冇參與，而事情已完結，所以冇利益衝突。涂謹申回覆就話助理翻聽會議錄音，梁繼昌其時無說明有關業務同法案相關，將會更正有關文件。錯咗就係錯咗，唔認衰都唔得喇！



老實講，聽嗰個咁粗心大意，咁敏感嘅嘢竟然寫錯，呢份咁嘅「山寨文件」真係搞着自己友。