食環署認新科技滅鼠成效差　氣壓滅鼠器「零戰績」

香港鼠患問題滅之不絕，更不斷爆出傳人的大鼠戊肝病毒感染個案。食環署本月初在全港各區剛展開首輪為期兩個月的目標小區滅鼠行動，加強恒常的滅鼠工作。該署最近亦引入不少滅鼠新科技，但被揭發成效不彰，當中去年11月率先在三個街市試行的「氣壓滅鼠器」更出現「零戰績」，上月評估成效時發現，竟一隻老鼠都捉不到。食環署指會繼續在其他街市試行評估成效，之後才決定是否棄用。



基於香港鼠患愈趨猖獗，食環署最近出動了不少新科技滅鼠，包括今年3月試行的「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，以偵測老鼠的活動地方及情況，以監察鼠患。不過，該兩項新措施早前被立法會議員批評「只看不捕」，未能有效減少鼠患。



食衞局局長陳肇始早前大力宣傳的「氣壓滅鼠器」，即採用二氣化碳氣體驅動撞擊裝置，將觸動機關的老鼠殺死。食環署添置了15部該裝置，於黃大仙大成街街市、深水埗北河街街市與牛池灣街市試行。惟東網早前發現，上述街市的鼠患情況仍然嚴重，入夜後群鼠竄入肉檔覓食。食環署早前承認，裝置無法捉到老鼠是因為「老鼠根本不會爬入去」，但打算再於其他街市試行數月，再評估成效。



根據早前財委會會議文件顯示，收到市民有關鼠患投訴最多的地區是油尖旺、深水埗及九龍城，去年收到投訴宗數由1199至1381宗不等，遠超其他地區。該三區被鼠餌及捕鼠器捕獲的老鼠數目亦最多。旺角、九龍城及深水埗區去年的鼠患指數亦最嚴重，均高達6%以上。