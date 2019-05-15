公交補貼首3月　每月逾70%受惠市民領不多於$100

市民明日(16日)起可領取今年4月份的公共交通費用補貼，補貼總額約1.53億港元，受惠人數約218萬。政府表示，今年1月及2月份合共有65萬名合資格市民仍未領取相關月份的補貼，金額達2700萬港元。另外，補貼計劃推行首3個月，每月都有超過70%受惠市民領取100港元或以下的補貼。



運輸及房屋局局長陳帆書面答覆立法會議員，指今年1月、2月及3月的補貼發放金額分別逾1.85億港元、近1.21億港元及近1.82億港元，而首3個月的受惠人數則分別為235萬人、194萬人及236萬人，而他們於首3個月每月平均獲發的補貼金額分別為約79港元、62港元及77港元。



數據顯示，今年1月份有70.8%受惠市民領取的金額是100港元或以下，而2月份領取該等金額補貼的則有80.4%人，3月份則有71.7%。對有意見指領取補貼的門檻過高，要求放寬，當局指，會於計劃推行1年後作檢討。



另外，截至本月12日，約33萬名受惠市民尚未領取1月份的補貼，涉及金額約1500萬港元，而尚未領取2月份補貼的受惠市民則有32萬人，涉及金額約1200萬港元。