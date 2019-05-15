旅巴逼爆土瓜灣及紅磡　警擬年內先行電子牛肉乾

愈來愈多訪港大陸旅行團到訪九龍城區，旅遊巴逼爆街道，商務及經濟發展局局長邱騰華書面回覆立法會議員提問時表示，警方已在土瓜灣及紅磡區旅遊熱點以流動錄影執法方式，即以手提攝錄機不定時攝錄違例情況，以打擊阻塞交通行為及加強阻嚇性，警方亦計劃在2019年度內於上述旅遊熱點開展電子定額罰款通知書先導計劃，讓前線執法人員以手提智能裝置讀取違泊車輛的資料並即時打印定額罰款通知書，以提升執法效率。



土瓜灣早前發生一宗旅遊巴致命車禍，據局方提交立法會的資料顯示，警方近月在九龍城警區(包括土瓜灣及紅磡區)向旅遊巴發出的交通違例定額罰款通知書數目有上升趨勢，今年4月共發出203張，比3月上升16%；而在2018年，在九龍城區議會分區內涉及非專營單層巴士的交通意外共有29宗，造成1人重傷、39人輕傷。



為了進一步加強旅遊巴的車流管理及道路安全，政府計劃在區內設立更多旅遊巴指定上落客區，包括考慮利用位於庇利街及崇平街交界的臨時停車場作為上落客區、於紅磡道及庇利街交界加設10個路旁旅遊巴咪錶泊位，以及於浙江街的合適路段增設4個停車彎。

