涉狎5名失明女院友　清潔工8項非禮罪表證成

專為視障長者及末期病患長者提供膳宿的東華三院賽馬會頤安護理安老院，在2010年開始發生年邁失明女院友遭連環非禮事件，惟至院長於6年後收到匿名信始揭發，警方事後拘捕該院一名六旬清潔男工陳有，他涉嫌在6年間至少8次非禮5名失明婆婆，包括拉下她們的尿片至膝蓋位置及伸手入衣內摸胸等，男工否認8項非禮罪，案件今(15日)在東區法院續審。控方完成舉證後，裁判官裁定案件全部8項非禮罪表證成立，被告選擇不自辯也不傳召辯方證人，案件現押後本月31日裁決，被告准原有條件繼續保釋。



控方傳召第3名目擊事件的女照顧員邱秀珍作供，她憶述2013年底及2015年11月25日曾先後見到被告右手揸地拖、左手摸女事主V及Z的胸部，其中摸Z時更是伸手入衣內，邱直言目擊V事件後「心裏好多問號，點解有哥(被告)有咁幸福家庭仲要搞埋呢啲嘢」，但因怕事及「要搵食費事得罪人」，她繼續與被告維持良好工作關係沒有出聲，而至再見到Z事件時，她一度想用手機拍下，遭被告發現而失敗，最後只將此次事件記在筆記簿，故能清楚記得事發日子。



辯方盤問邱時則指，邱曾在更衣室指被告是「頤安大老鼠」，暗指被告「手腳唔乾淨」，因而被主任要求簽「督導書」反省，辯方稱邱因此懷恨在心，聯同另外2位女證人一同誣陷被告非禮婆婆，邱否認，強調自己所說的全部屬實，反而被告經常對外宣稱兒子任警員，認識很多法律界人士，恐嚇「邊個無證無據亂講嘢我會告你哋」。



涉案66歲被告陳有，事發後已遭解僱。他被控於2010至2016年間，於香港仔的頤安護理安老院內8次非禮5名代號V、W、X、Y及Z的女事主，她們事發時均是80至90歲的失明及失智女院友，須長期臥床及無法言語，部分事主更插有鼻胃喉，5人現已去世。