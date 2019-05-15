冒父母簽名按揭借850萬　中年散工囚4年4個月

貨倉散工3年前因資不抵債，遂將父母買給他與妻女居住的將軍澳蔚藍灣畔單位作抵押借貸，並假冒同為業主的父母於授權書上簽名，成功向財務公司借得850萬港元，直至其父收到催還款信件才揭發。散工今(15日)於區院承認偽造及使用虛假文書兩罪，求情時透露他不但對涉案單位沒有分毫貢獻，全由父母出資，他及後更向家人借款以償還該按揭貸款的利息。法官斥他違反父母對他的信任，判監4年4個月。



被告何家文(41歲)，過往因干犯盜竊而被判罰款。求情指被告案發後與妻已離婚，兩名女兒隨母同住。涉案單位由被告父母全資購入讓被告一家居住，被告以單位作按揭後，取得800多萬元貸款已用於償還賭債及繳付佣金，只餘10萬港元交到他手上。被告事後曾要在一年間每月償還逾10萬港元利息，他當時只月入約2萬港元，故曾向家人借款助還利息，被告已向財務公司還了約120萬港元利息，但未曾還過本金。被告事後感到罪咎，在父母報警後自首。



法官判刑時指被告不但獲父母出資購單位，更把其列入單位的聯名持有人，被告卻假冒父母簽名以取貸款，行為破壞父母的信任。財務公司借出的本金並未收到分毫還款，亦因有關單位抵押並非真實，沒有用以抵押的保障，考慮到涉案金額巨大，故要判囚。



案情指被告父在2004年購入涉案單位，並把妻子及長子(被告)列為聯權共有人。2016年初，被告財困下收到陌生借錢中介電話，中介建議被告以授權書方式將單位用作按揭。被告卻在授權書上假冒父母簽名，後隨中介人往律師樓辦理手續，向富英有限公司申請按揭，富英遂批出850萬港元貸款予被告。事件直至2017年5月，被告父收到富英催收還款信而揭發。