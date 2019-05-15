無業漢涉恐嚇逼性交　女事主認話無吸毒是講大話

29歲無業男子被指5年多前結識一名年輕女子後，不斷纏繞她展開追求。該女子不斷拒絕，直至去年元旦，他涉以訊息恐嚇她見面，否則傷害她家人。其後他帶她到時鐘酒店且涉自稱是三合會成員，涉強迫她與他性交，最終女子遭其強姦，事後更因姦成孕。被告曾友狄否認刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦三罪，案件今日(15日)在高院續審。



女事主X今接受辯方盤問時透露，她現時是於「骨場」當接待員，案發時則於酒吧當「拳手」，她同意當時自己屬「見過世面」，即使事發時在時鐘酒店，見到被告的友人「廣少」在她面前自瀆，她亦沒有驚，只是覺得好核突。另外她亦確認當日她一直有電話在身，隨時可報警，但她當時並無報警。



辯方又指，據X的證人供詞，她常跟其前男友到涉案時鐘酒店與朋友打機及傾偈，其後廣少亦曾約她到時鐘酒店打機。X指只是在2013至2014年與男友未分手時陪男友去，但男友與其友人以福建話交談，故她不知他們說甚麼。不過之後廣少間中亦有叫她去時鐘酒店傾偈，她有去但每次只逗留十多分鐘。辯方指X經常到時鐘酒店，其實是與廣少等人一同吸毒，但X否認，她亦否認曾吸毒。



不過辯方拿出X與友人在案發後的電話訊息指，X要求友人陪買事後丸，X稱「佢(被告)日日食，啲精都唔健康㗎」，其後X又稱：「但我唔係日日食」，辯方詢問被告食的是甚麼，X最初稱不記得，但想了良久後才承認是毒品，其後她亦承認自己亦曾吸毒，承認早前說沒有吸毒是說慌，不過她堅持否認曾與被告在時鐘酒店吸毒。



另外，辯方又指去年1月18日，X得知懷孕後曾叫她的朋友致電被告告之，並問被告拿1萬港元做流產手術。X指是她朋友自行致電被告告之懷孕的事，但無問被告拿錢。辯方指被告當時的態度愛理不理，故令她很氣憤，X則表示對此無感覺，更指「因為被告連禽獸一樣嘅嘢都做得出，咁佢啲說話都是一樣」，她亦否認因為被告此態度而報警。