網民熱話：上水捉棋黨企圖呃阿伯　正義市民出手相助

以擺象棋殘局「搵食」的「捉棋黨」近年在本港不同地方出沒，受騙人士更以長者為主。日前有網民在上水目擊一群「捉棋黨」以一名伯伯為目標，更帶他到銀行撳錢，網民擔心伯伯受騙，出言阻止，期間一度遭對方恐嚇。網民事後在社交平台發布貼文，呼籲街坊不要對這種事情視若無睹。



昨日（14日）下午6時左右，網民Alex Lee在Facebook群組「North District 北區」上載了兩張照片，並發布長文講述事情經過。「返工喺屋企樓下往上水火車站天橋，有個公公被『專才』搭雞棚捉棋黨天仙局屈，仲夾佢去銀行撳兩萬出來。」Alex見此感到不妥便出聲制止，並且拿出手機拍攝，期間捉棋黨其中一名身穿白衫男子竟出言恐嚇：「唔好多事，做乜攞電話出嚟影相」，更作勢要攻擊他，但Alex直言，「睇住個公公入天仙局，同埋作為香港人，冇理由畀佢哋食住上...之後我大聲喝佢哋...最後佢哋身有屎落荒而逃」。



Alex在文中表示，自己一早知道出手相助會有甚麼後果，但不願看到有人上當受騙。他又謂，考慮很久才決定發文分享事件，更呼籲其他街坊要齊心：「我好想多啲街坊齊心，其實上水多咗好多呢啲『專才』」。



不少網民對Alex的行為表示讚賞：「見義勇為，香港有救！」「樓主好波！有正義感！」「多謝你正義行為，well done！」有人表示經常看到這些騙錢黨：「街市對出大把呢啲『專才』」、「今朝已見到佢哋在上水中心對出天橋設局」。不過亦有人認為Alex的行為可能為自己招致危險：「小心畀人伏，啲劣質人乜都夠膽死」。



網民有話說：



Him Hui：香港人多謝你

翁柏熙：夠膽死問做乜影相呀？咁你做乜喺度擺天仙局呃人錢呀！

Moonly Chan：見義勇為，香港有救



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