巴士走廊逼足20人　乘客投訴超載　司機照行唔理？

巴士上層及梯間不許站立。惟近日有巴士乘客發現，巴士上層有近20人站在走廊位置，但車長仍繼續行駛，擔心行車安全。



有網民在Facebook群組「馬鞍山之友」發貼表示，他於星期二（14日）晚上7時許，乘搭一架前往馬鞍山的81C線巴士，當行經窩打老道培正中學時，有數十名乘客上車，「有近20人更上上層站立，樓梯也站滿人，巴士嚴重超載」。



「轉彎時車身非常傾側。」他直言擔心行車安全，曾與其他乘客向車長反映，惟他指車長未有任何回應，最終決定落車轉乘下班巴士，更慨嘆指︰「巴士超載影響行車安全，希望九巴能將乘客安全放於首位，嚴肅處理這個問題」。



網民紛紛表示危險︰「最重要係巴士重心喺上層，上層過重轉彎係會翻車」、「成件事都幾恐怖」、「司機應該停車直至上層站立乘客返回下層」。有人則批評乘客不自律︰「上唔到車嘅乘客，唔好再夾硬逼上車」、「就算警告都冇用啦，司機都好無奈」。



九巴回應表示，已就事件作出跟進調查，並嚴肅處理，會對車長採取適當紀律處分。九巴強調，有為車長提供指引，並已再次提醒車長，要加倍留意上層乘客情況。根據《乘客須知》，巴士行駛時，不得在雙層巴士上層及梯級站立，以免發生危險。

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