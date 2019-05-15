運房局裝巴士站顯示屏歎慢板　首階段僅完成約2成

政府於2016年宣布撥款逾8800萬港元，為香港合適巴士站加裝座椅及巴士實時到站資訊顯示屏。截至去年底，合適安裝顯示屏的約1300個有蓋及有電力供應的巴士站中，只有21.7%完成工程，剩下近1000個巴士站需於明年底前才完成安裝，當中以沙田區未完成的工程最多，超過100個巴士站。



運輸及房屋局局長陳帆書面回覆立法會議員胡志偉的提問，指政府資助專營巴士公司安裝「巴士實時到站資訊顯示屏」的工程分3個階段進行，首階段工程於2018年年底在283個合適巴士站安裝了顯示屏，而餘下約990個合適巴士站則於2020年年底前進行第二及第三階段的安裝工程，當中沙田區未完成工程的巴士站有119個，屬全港最多；其次是觀塘區，有90個；第三多則是大埔區，有82個。



該書面回覆又指，過去5年各專營巴士公司合共開辦了194條新巴士路線，同時亦取消了54條巴士路線，當中以九巴為「殺線」大戶，共取消了35條路線，佔被取消路線總數約64%。



另外，九巴去年3月起推出月票計劃，截至今年3月平均每月賣出15,000張月票，當中有10條路線有最多乘客使用月票票，分別為68X、258D、268C、269C、269D、960、961、968及978，大部分均是由新界西及新界北前往市區的路線，而該10條路線客量升約4%，至於同期九巴總日均客量亦升2.48%，達289萬人次。該書面回覆又指，據運輸署了解，九巴暫未有計劃推出短程路線月票。