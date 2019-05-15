銀信清盤案　陳美歡准向街市偉討回額外訟費

澳門女商人陳美歡2014年在香港提訴訟，申請她與澳門「街市偉」吳偉(又名吳文新)共同持有的銀信控股有限公司清盤，案件原定上周在高等法院開審，吳偉及其女兒吳慧儀早前提出據稱是由陳美歡簽發的信託文件，並修訂抗辯書，案件或需傳召筆迹專家的證供，原定的審訊期因而擱置，陳事後向吳氏父女追討因修訂抗辯書而浪費的訟費200萬港元。法官今(15日)聽取雙方陳詞後，批准陳的申請，吳氏父女待法庭稍後評定訟費金額後要即時付款。



法官指，由於吳氏父女早前修訂抗辯書，首次聲稱陳是以信託方式持有銀信控股有限公司的股份，陳日後也要因應修訂自己的訴訟文件，雙方要再交換證人陳述書，且可能要傳召筆迹專家，原定本月7日開始的聆訊被取消。由於吳氏父女今次的修訂，陳浪費多項法律開支包括7天審訊費、今年3月14日的預審開支，及修訂訴訟文件開支，故下令吳氏父女付訟費給陳。



另外，曾透過民事訴訟向陳追討逾1億港元欠款和利息的威尼斯人澳門股份有限公司，早前入稟要求法庭頒令陳破產，該案今早在高院提訊，聆案官在雙方同意下，押後下周一(20日)交法官處理。