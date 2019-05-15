每日一片：墮停車場陷阱車身拉花　司機激動怒吼

香港地不止路窄，有時停車場亦十分慳位，行駛或泊車時，亦要就住就住，一不小心，車身隨時慘變「花面貓」。近日有車Cam就拍到，一架7人車在一個停車場的狹窄旋轉型斜路上，兩度陷入進退兩難局面，最終車身慘遭「拉花」才能脫困。



現場是秀茂坪一個停車場，片段由一架準備離開停車場的電單車車Cam所拍。片段開始不久，便見一架7人車在斜路彎位進退不得，其右邊車身幾乎零距離貼近石壆，司機嘗試前後移位，摩擦聲刺耳。在多番努力下，終可離開。



不過當7人車向前行駛數十米，又遇到另一個彎位，結果不幸事重演，在與石壆摩擦一番後，雖然終可離開，惟司機可能對車身被刮花顯得相當憤怒，在車上怒吼一輪後，抵達閘口時，又再落車向職員大罵。



不少網民理解現場環境惡劣，替7人車司機肉赤，「呢個場係難落嘅！」不過有人認為司機技不如人，沒有必要發脾氣，「都冇偷位，搞到自己過彎愈行愈窄，實撞板」、「躁狂都攞到車牌...」、「唉！揸唔掂就泊街啦！」