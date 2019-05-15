立會續審預算案　議員轟特首包庇鄭若驊損港聲譽

立法會今日(15日)繼續審議財政預算案的各項修正案。議員林卓廷指律政司司長鄭若驊作為大律師，竟稱置業時不知大宅地庫有僭建，這是侮辱公眾智慧，批評她明知自己將出任司長，亦不預先處理大宅僭建物，特首林鄭月娥委任其身不正及無視法律的鄭，令香港廉潔聲譽進一步受損，這是林鄭包庇鄭若驊的惡果。



資訊科技界議員莫乃光稱，法庭早前裁定「不誠實取用電腦罪」不適用於使用自己的電腦或手機的行為，強調這是老問題，卻由法庭確定律政司濫用這罪。他批評上屆政府竟可面不紅、耳不赤回應議員質詢，強調「邊條(罪名)易告就用邊條」，形容整個政府都以為「過到骨」便算，專向弱勢人士開刀，現在是「上得山多終遇虎」。



莫指多次要求當局提供過往使用不誠實取用電腦罪提控的類別，律政司稱沒保存相關紀錄，將問題推回保安局，他擔心律政司試圖再找其他更輕的罪成為新一條「萬能Key」。



議員區諾軒針對課程發展處、課程發展議會中關於《基本法》教育中的學與教的資源，發言支持削減當中的58萬港元開支，他指課程發展議會一直存有人選委任、透明度不足等問題，課程發展處向教師所發出指引亦經常強調中港關係，惹人質疑有偏頗，令教師失課程自主，加上早前課程發展處中的通識科主任一職空缺一年，質疑該處過去一年如何更新通識科，認為有必要削減有關開支。



至傍晚約6時45分，立法會主席梁君彥就第二環節劃線，不再容許議員發言，交由官員發言。財經事務及庫務局局長劉怡翔指，議員的修正案是要求削減資源及部門薪金等，政府於今年4月已致函立法會解釋，若修正案獲得通過，將防礙部門運作及令政府不能履行僱主的責任，強調會嚴重影響政府運作，請議員予以否決。隨後各修正案的議員陸續發言，至完會仍未能投票，會議明天(16日)繼續。