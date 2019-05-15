環保署推堆填區太陽能發電　首選址為將軍澳

為進一步推動可再生能源的發展，政府在去年《施政報告》中提出考慮在合適的堆填區裝設太陽能板。試驗計劃首個選址是將軍澳的新界東南堆填區，當中1萬平方米已修復斜坡上會盡量擺放太陽能光伏板，系統的發電量約為1兆瓦。除了進行小型太陽能發電試驗計劃，附近亦加設觀景台、可再生能源展示區等設施，預計2020年內投入運作。



目前全港共3個運作中的堆填區及13個已修復的堆填區，已修復的堆填區已陸續發展成康樂設施，例如遊樂場及運動設施等。這些設施一般是建於已修復堆填區的平台部分，餘下大部分土地為斜坡。環境保護署指這些斜坡多不具備條件發展成為康樂或休憩設施，但有潛力用作發展太陽能發電。



署方正構思在堆填區進行小型太陽能發電試驗計劃，打算於新界東南堆填區台頂面向南方的已修復斜坡進行試驗。署方解釋揀選新界東南堆填區的斜坡作為試點，因為其地理環境、現有基建和配套設施方面都具備良好條件發展小型太陽能發電試驗計劃。



環保署表示計劃將由現時堆填區承辦商自資負責設計、興建及營運。承辦商須加設供市民參觀和享用的設施如觀景台等，當中有座位、流動充電站等裝置。署方已初步聯絡職業訓練局轄下的設計學院，探討由學院及學生參與是項試驗計劃設計工作的可行性。