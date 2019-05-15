海關走甩人蛇　議員：唔可以推前線員工受罰

澳門海關早前發生走甩偷渡客事件，事發兩天才公布惹來批評。海關關長黃有力今日(15日)證實，事件中有多名關員涉及人為疏忽，海關現時已提出相關紀律程序，至於具體調查需視乎獨立預審員因應情況跟進，相信至少需45天。澳門立法會議員指，事件反映海關的指引有缺漏，高層官員難辭其咎，「絕對唔可以推前線員工出嚟受罰就算。」



黃有力稱，該名非法入境男子在上車途中逃逸，事件涉及4至6名關員在過程中沒有遵照指引管控相關人士，海關已內部檢討所有押運相關人士的流程，並重新規劃，杜絕類似事件再發生。事發於本月6日，海關將6名涉嫌偷渡者移交檢察院偵訊，於等候押運車輛期間，一名來自內地江西省的男性非法入境者逃離現場。海關以封鎖情報以免妨礙緝捕行動為由，於事發後2天才對外通報事件；該名人蛇於本月9日遭緝獲。



「呢件事起碼要有中高層官員問責，而唔係只係前線人員受罰。」澳門立法會議員區錦新指，事件有多名前線關員集體失職，除涉及個別人為疏忽，亦涉及指引失效導致事件發生，故負責制訂指引的官員理應同樣問責受罰，「政府每次都係推前線員工出嚟受罰就算，真正失當嘅人唔單止毋須受罰，情況亦無得到改善，只會一直錯落去。」



另外，事件中海關以封鎖情報以免妨礙緝捕行動為由，於事發後兩天才對外通報，區炮轟海關的原因十分「牽強」，「如果事件發生喺世界任何地方，相信都會即時對外公布，呼籲公眾提高警覺，因為犯人隨時會做出危害公眾安全嘅事，海關嘅決定令人費解。」區又指，幸好事件未有為公眾帶來實質危險，惟相關做法令人難以認同，海關應在調查報告中詳細交代，以釋公眾疑慮。



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