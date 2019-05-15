大鼠戊肝再現　專家：倘病毒出現基因突變或會人傳人

若人類感染大鼠戊型肝炎，會否出現人傳人風險？有傳染病專家指出，現時只有數宗人類感染大鼠戊型肝炎的個案，現階段人傳人機會相當微，但強調不能因此掉以輕心，因為病毒有機會出現基因突變，往後不排除會有人傳人的風險，因此需要密切監察。



香港大學微生物學系臨床助理教授薛達表示，市民現階段毋須擔心大鼠戊型肝炎會出現人傳人機會，因為根據昨日(14日)公布的3宗個案，其家居接觸者未有發現感染大鼠戊型肝炎。若是患者的家人都染上同類病毒，則不排除會有人傳人的機會。



薛達續指，雖然目前未能證明相關病毒會人傳人，但亦要密切留意病毒會否出現基因突變，因該3宗個案與去年出現的兩宗個案，已相隔一段時間，不排除病毒會出現基因突變，因此會就昨日的3宗個案病毒進行測試，分析病毒基因。



至於貓吃過染病的老鼠，會否因而染病再傳人？他表示，現時未有證據證明相關的結果，但若其他昆蟲接觸過受感染的老鼠，然後再接觸人類食物，則病毒有機會傳至食物，市民吃下會受感染，因此進食前要煮熟食物，吃剩食物要放入雪櫃，不要外露。