鳩嗚成員涉襲高院保安　官質疑何不控阻公職人員罪

人民力量旺角鳩嗚團58歲成員錢寶芬，被指於去年高等法院處理朱經緯上訴案當日，於安檢時與高院女保安碰撞，錢事後被捕及控以一項普通襲擊罪，她否認控罪，案件今(15日)在東區法院開審。



控方傳召60歲高院外判女保安張蘭綺作供，聲稱當日有司法機構男高級保安潘炳雄(譯音)指被告未完成安檢，高呼「唔好畀佢上樓」，故張以手上大膠箱阻擋被告上樓到高院餐廳，期間張聲稱遭錢推跌，雖即日出院但獲12日病假。



辯方盤問張時發現她在警方口供中表明被告是用身體推她，今天庭上卻改口說被告出手推她，辯方指張「作古仔」，張否認，解釋當時受傷後又痛又混亂，故說得不清楚，重申被告發力用手推她。



主審裁判官在張作供期間，一度問控方：「佢(被告)要上去，佢(張)就阻住佢，咁同逼巴士逼地鐵有咩分別？」更問既然被告與保安都有跌倒，控方控被告普通襲擊罪，而非阻礙公職人員執行職務罪的基礎是甚麼。控方回答因張是外判保安，不屬公職人員，又指被告是在兩次警告無效下蓄意推撞張，故已構成襲擊。