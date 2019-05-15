再爆疾病潮應驗仙師靈籤　堪輿家指屬豬屬蛇高危

今年流年不利，人畜傳染病接踵襲港，先有麻疹、後有非洲豬瘟，最新又爆大鼠戊型肝炎，應驗東網今年立春前到黃大仙祠為香港衞生求得的靈籤「朱洪武登基」，當時籤文已預言疫症會如籤文「群山擾擾」般忽然來襲，同一時間可能不止一種疾病爆發。堪輿學家麥玲玲亦指，今年立春撞正破日，注定是動盪，推算疾病潮於現時農曆4月爆發後，到農曆10月會再有新一波，而明年鼠年，鼠患問題會因本命年趨惡化，市民勿掉以輕心。



麥玲玲解釋，立春主宰一年運勢，好比一個人的時辰八字，如該年立春是好日，通常一整年都會平平安安，惟今年立春是破日，屬驛馬相沖，特別多交通及衞生相關事故，「你睇港鐵通車40年，今年先撞車就知沖得幾緊要啦！」



按照今年運勢，麥玲玲預計農曆10月有機會爆發第二輪疾病潮，加上明年是鼠年，鼠患或會再度爆發，甚至升級，「好似雞年容易有禽流感、牛年就會有瘋牛症，今年豬年就即刻爆咗非洲豬瘟，所以本命年通常都係咁！」



另一堪輿學家周漢明亦認同，鼠患問題極有機會在明年本命年惡化。他提到，個別生肖如龍雖是虛構生物，惟同樣會影響爬蟲類或海洋生物出現疾病，而本命年與其相沖的生肖健康最受影響，其次是「刑穿太歲」生肖，「即係想搵太歲着數，咁個太歲就梗係用刑懲罰佢啦！」



周以今年豬年為例，肖豬及肖蛇者健康運最差，常要求醫，至於明年鼠年，他提醒屬鼠及馬的市民小心健康運轉差。