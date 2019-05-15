逾3成人不滿政府滅鼠表現　團體擬邀廣州鼠王救港

再多3人感染大鼠戊型肝炎，市民聞鼠色變，新個案其中一名患者居於九龍城區。身兼九龍城區議員的立法會議員梁美芬今日(15日)聯同多名區議員成立撲滅鼠患大聯盟，並批評食環署採用的滅鼠技術落伍，引入的新技術又不適合香港，無助滅鼠。他們促請食環署放下身段，虛心學習，才能改善鼠患問題。



大聯盟本月3至10日進行的民調結果顯示，1207名受訪市民中，有64.8%人最近半年曾目擊老鼠出沒，當中在食肆和屋苑附近最為普遍，分佔25.2%和20.6%，而最多受訪者認為問題源於市民衞生意識不足，其次有人隨便棄置垃圾。至於政府工作方面，超過一半受訪者認為政府滅鼠表現一般，感不滿意或非常不滿意更合計達32.7%。



食環署目前滅鼠會採用傳統放籠及放藥方式，但大聯盟指，食肆及街市已為老鼠「提供」充足食物，老鼠已不會被食環署所用的番薯鼠餌吸引，至於去年從紐西蘭引入的氣壓捕鼠器，則連一隻老鼠也抓不到，原因是香港與外國氣候、環境及老鼠品種都不同，難以直接引入香港。



因此，他們認為香港應參考廣州等氣候環境接近地區，故將邀請「廣州鼠王」來港視察，並和食環署防治蟲鼠組交流，研究對策。



各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/hkdownfall/

