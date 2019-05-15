涉串謀呃馬會訂單案　三被告脫罪旁聽人士拍掌

本地女藝術家嚴仕芯在2014年擔任香港賽馬會的經理時，涉嫌協助一對父女的公司，成功競投到製作馬會周年紀念品逾200萬港元訂單，三人同控串謀詐騙罪。法官今(15日)裁定三名被告罪名不成立。



法官相信當時的周年紀念活動，會令首被告嚴仕芯主管的創作部百上加斤，亦相信嚴為趕快完成職責，自會找她信賴的供應商，而次被告黃冑及第三被告黃芷茵的父女關係，在當時的創作部亦非秘密。沒有證據顯示證人是在不情願或樣辦不合格下，令次被告經營的皇朝印刷製作公司獲得高分而中標。招標過程亦涉其他部門，最終決定權在採購部，顯示首被告並不能隻手遮天或把持大局。



法官續指，即使有份競投的供應商盛世製作及SewSimply，分別是第三被告及其姊妹開設，這並不代表兩間公司均是由兩人的父親、即次被告全權控制，控方亦沒有證據顯示參與投標的6間公司均由次及第三被告控制。



而最後的訂單由次被告任股東的皇朝取得，馬會容許供應商判上判或由大判提供一條龍服務，法官相信由皇朝做統籌角色，就同理心而言，可減輕職員對當時繁重工作的壓力，法庭亦看不到有圍標情況出現。法官認為控方未能在毫無合理疑點下證明三名被告犯罪，裁定三人罪名不成立。有旁聽人士即時拍掌，有被告喜極而泣與親友相擁。