警瓦解盜竊及信用卡詐騙集團拘6男

警方於2月至4月期間接獲7名年齡介乎21至47歲男受害人報案，指他們於尖沙咀區被人盜去錢包及手機。受害人懷疑信用卡被人盜用，當中涉及至少100宗交易，涉款共約20萬港元。



西區警區情報組及重案組人員接手調查案件，經深入調查後，於3月28日在黃大仙區拘捕一名34歲姓馮本地男子涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），及於4月10日在紅磡區拘捕一名32歲姓謝本地男子涉嫌「「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。人員在該2名被捕男子身上檢獲2部手機，初步相信2人把受害人的信用卡綁定在手機電子支付軟件並在便利店購買點數卡，再將點數卡折讓轉售圖利或把受害人的信用卡綁定在電子錢包，過數予同黨套取現金。



警員於5月10日上午約8時再度展開拘捕行動，分別於西區、深水埗區及九龍城區拘捕4名年齡介乎29至43歲非華裔男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「盜竊」，警員於被捕男子的住所單位內檢獲9張屬於他人的個人證件、11部手提電話、2部平板電腦、1部手提電腦及1個夾萬。



2名分別29歲及32歲被捕非華裔男子已被暫控各一項「盜竊」罪及一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於5月13日在西九龍裁判法院提堂。其餘2名被捕本地男子及2名分別32歲及43歲被捕非華裔男子已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。



警方相信是次行動已成功瓦解一個本地人與非華裔人士合作的盜竊及信用卡詐騙集團。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方呼籲商戶如發現有可疑信用卡交易要求，例如發現有客人經常購買大量點數卡，就應盡快通知警方。市民若發現有任何信用卡或身份證明文件被盜，應立即報警及通知相關銀行及部門。市民亦應提高信用卡及手機保安程度，例如使用多重驗證碼、關閉手機鎖屏的預覽信息功能、使用指紋或人面識別系統，以防止有人利用被盜的手機取得信用卡驗證碼。