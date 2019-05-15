佔中案：律政司拒覆核8人刑期　學者轟公義沒彰顯

歷時79天的違法佔領行動(佔中)，導致香港多個商業區癱瘓，但包括佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明在內的首批9名被告，其中8人已被判刑，但判刑被指過輕，令全城嘩然。律政司現決定不就8人刑期申請覆核。



律政司表示，本月9日收到戴耀廷、陳健民、朱耀明、邵家臻、張秀賢及黃浩銘，就定罪及刑期提出上訴的上訴通知書。考慮案中所有情況以及《檢控守則》的原則後，認為並沒有足夠法律基礎支持所判刑罰是明顯不足或原則上錯誤，故沒有充分理由申請覆核刑期。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，律政司拒絕就佔中案各被告刑期提出上訴令人失望，又指佔中三子經長時間策劃發動佔中，令社會動盪不安，嚴重影響民生，理應重判，而其餘多名被告更只被判緩刑及社服令，毋須入獄，律政司的決定令公義得不到彰顯，亦起不到阻嚇作用。



陳認為，參與佔中人數眾多，被檢控的卻很少，政府難取信於民，認為律政司應對壹傳媒黎智英等其餘39名佔中搞手提出檢控，並就佔中案判刑提出上訴。



「廿三萬監察」發言人王國興表示，79天的佔中對社會造成重大破壞，為香港帶來巨大損失，且佔中案的被告毫無悔意，市民都質疑法庭輕判，甚至是放生有關被告，而佔中案的判刑輕過七警案，難免令人覺得律政司是「懲罰執法、鼓勵犯法」，批評律政司做法不得民心，難怪司長鄭若驊民望「墊司底」。王認為，律政司不僅要就佔中案刑期提出上訴，更不應停下腳步，要把其餘39名佔中搞手帶上法庭，否則等於自毀長城。



佔中案判刑中，戴耀廷、陳健民及朱耀明分別被判囚16個月，但朱獲緩刑2年。邵家臻及黃浩銘各被判監8個月；鍾耀華及張秀賢分別被判監8個月緩刑2年及200小時社會服務；李永達獲「放生」，僅被判監8個月但緩刑2年；陳淑莊因腦瘤做手術獲押後至6月10日判刑。