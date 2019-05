去年大埔九巴翻側奪命車禍後,政府成立檢討委員會提出一系列改善專營巴士的行車安全措施。九巴表示正試驗引入一套智慧型指示燈系統,當車長打指揮燈時,九巴及龍運巴士的車尾LED路線顯示屏幕上會出現「請讓巴士 Please Give way to Bus」標語,即時提醒附近的駕駛者禮讓。九巴安全總監關智偉稱,全港約1300架巴士可安裝此系統,約佔整體巴士三成,冀能在三個月內推行。



鑑於愈來愈多行人過路時用手機,九巴特別在美孚巴士總站安裝地面LED閃燈及聲響提示器,提醒過路行人留意路面情況,若測試成效理想,九巴將於其他合適的巴士總站陸續引入。



九巴又研究引入睡意監測系統,早前邀5間供應商測試,現進入最後階段,未來會進行公開招標採購,預計最快今年9月起分階段在車隊安裝,首階段龍運車先安裝。九巴亦已在5部巴士安裝泊車感應器,助車長掌握環境及障礙物。