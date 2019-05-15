休息被標籤成懶惰　40%青少年抖吓都感內疚

一項針對青少年精神健康狀況調查發現，近45%受訪者為應付學業或工作而身心俱疲，近25%認為即使盡了力，亦愈來愈難達到學習或工作要求；43%受訪青少年抗拒休息，更有40%人於休息後會感到內疚，難以減壓。調查機構指休息有助鬆弛大腦神經，青少年有足夠休息可增添快樂感及紓緩情緒。



突破機構於去年10至12月訪問1221名10至29歲青少年，平均年齡為18.5歲，53%是中學生。發現受訪者日睡6.6小時，時數比美國國家睡眠基金會的建議低至少2小時。數據又顯示，受訪青少年有倦怠(Burnout)傾向，若以5分為最嚴重，受訪者分數達2.9分。研究又發現40%受訪者認為「未做晒嘢唔敢休息」，反映他們認為自己在有條件下才能休息，呈「條件性」休息觀。55.4%受訪者更認為即使「好攰」，但擔心因休息而「追唔切」學業或工作進度，反映他們視休息為次要。



突破機構事工研究及發展經理陳競存認為，休息的必要性毋庸置疑，然而在香港這崇尚效率的社會文化下，休息往往被視為奢侈，甚至被標籤成懶惰。是次研究揭示這種文化令休息失去了應有的調適效能，反而為青年帶來焦慮和壓力，甚至有機會導致各樣身心疾病，社會各界應該合力糾正被扭曲的休息觀。